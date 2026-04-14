RDC : le ministre des Finances, Doudou Fwamba détaille les projets prioritaires à financer par l’eurobonds

La République démocratique du Congo vient de lever 1,25 milliard de dollars sur les marchés internationaux grâce à sa première émission d’euro-obligations, une opération présentée comme un succès par les autorités.

Lors d’une conférence donnée à Kinshasa le 13 avril 2026, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a détaillé la destination des fonds. Des chantiers prioritaires destinés à impulser la croissance économique et à améliorer les infrastructures essentielles du pays.

La majeure partie des investissements ciblent la capitale. Parmi les projets phares figure la construction d’un nouveau terminal de 49 000 m² à l’aéroport international de Kinshasa, dont la capacité annuelle passera à environ cinq millions de voyageurs.

Le programme inclut également la réalisation d’environ 300 kilomètres de routes et la création d’une rocade périphérique de 31 kilomètres, équipée d’échangeurs et de ponts pour fluidifier le trafic autour de la ville.

Encaissement attendu et sélection des projets

Selon le gouvernement, les flux financiers liés à l’émission devraient être disponibles dès la semaine suivante. La demande des investisseurs a largement dépassé l’offre initiale et des soumissions proches de 5 milliards de dollars ont été enregistrées alors que la RDC n’avait sollicité que 1,25 milliard.

Face à cet afflux, Kinshasa a retenu uniquement les montants correspondant à des projets accompagnés d’études de faisabilité. Le ministre a souligné que l’opération renforce la crédibilité du pays auprès des bailleurs internationaux et récompense les efforts politiques menés ces dernières années.

Le choix des projets a été opéré avec l’appui technique du Fonds monétaire international, partenaire majeur de la RDC depuis plusieurs années, et s’est fait selon des critères de rentabilité afin que les investissements génèrent des recettes durables pour l’État.

Parmi les autres volets financés figurent un réseau de lignes à haute tension de 330 kV reliant la Zambie à la ceinture cuprifère congolaise, une centrale hydroélectrique de 64 MW et des réseaux de distribution électrique pour la province du Kasaï-Central.

Le plan prévoit aussi la création de centres de formation professionnelle dans quatre agglomérations et la réhabilitation de la route longue de 750 kilomètres qui relie Kisangani (Tshopo) à Beni (Nord-Kivu), pointée comme stratégique pour le développement régional.

Pour répondre aux inquiétudes de la société civile sur l’utilisation des ressources, le ministre a annoncé l’implication du Programme des Nations unies pour le développement pour assurer un suivi indépendant des dépenses, et promis une communication régulière sur l’affectation des fonds. Il a aussi annoncé l’organisation, dans un délai d’un an, d’une visite d’investisseurs pour constater les avancées sur le terrain.

Le gouvernement met en avant des mesures récentes — notamment la création d’un tribunal pénal économique et financier et le renforcement des services anticorruption — pour garantir la bonne gouvernance des fonds levés.

Sur le plan macroéconomique, ce nouvel endettement fait passer le ratio dette/PIB de 18,1 % à environ 19,5 %, un niveau que les autorités jugent encore inférieur à celui de certains pays de la région. Des provisions annuelles seront constituées pour assurer le service de la dette.

Un eurobond est, par définition, une obligation émise sur les marchés internationaux et généralement libellée dans une devise étrangère (dollars ou euros). Ces titres offrent aux États un accès à des ressources provenant d’investisseurs internationaux, ce qui explique la multiplication de ce type d’emprunts par de nombreux pays souhaitant financer leurs grands projets.