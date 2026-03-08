RDC : le gouvernement reconnaît des retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires

Les autorités de la République démocratique du Congo admettent faire face à des tensions sur la trésorerie publique. Cette situation a entraîné, ces derniers mois, des retards dans le paiement des salaires des agents et des fonctionnaires de l’État.

Selon le gouvernement, ces difficultés budgétaires se manifestent par des décalages réguliers dans le versement des rémunérations, affectant directement les employés de l’administration publique.

Le Fonds monétaire international avait déjà alerté Kinshasa sur l’évolution préoccupante de la masse salariale : celle-ci a fortement augmenté et pèse désormais pour plus de la moitié des recettes courantes de l’État.

À cet élément s’ajoutent des dépenses jugées prioritaires qui exercent une pression supplémentaire sur les comptes publics, notamment les coûts liés aux opérations de sécurité dans l’Est du pays et les charges humanitaires.

Pressions financières et répercussions sur la gestion publique

Cette combinaison — envolée des rémunérations et besoins élevés en matière de sécurité et d’aide — complique la conduite des politiques publiques : la trésorerie disponible se trouve contrainte, obligeant l’exécutif à arbitrer entre le paiement des salaires et le financement d’urgences opérationnelles.

Sur le terrain, ces tensions sur les liquidités risquent d’affecter le fonctionnement des services publics et la capacité de l’État à répondre aux défis sécuritaires et humanitaires sans recourir à des solutions exceptionnelles.