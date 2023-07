RDC: le chanteur Werrason à nouveau candidat aux élections législatives ?

- Publicité-

Le chanteur congolais Werrason a-t-il à nouveau postulé à la députation nationale? Son nom est inscrit sur la liste des candidats du parti AFDC-A de Modeste Bahati Lukwebo.

Sans pour autant renoncer à sa carrière musicale, l’artiste Werrason relance sa carrière politique. Le chanteur Noël Ngiama Makanda, plus connu sous le nom de scène Werrason semble avoir postulé pour les élections législatives en RDC comme en 2018.

Telle une trainée de poudre, une liste des candidatures comportant son nom a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Selon la liste, Werrason est positionné dans la circonscription de Bulungu dans le grand Bandundu sous le couvert du parti AFDC-A de Modeste Bahati Lukwebo.

Une deuxième tentative

Une deuxième chance pour Werrason qui avait déjà été candidat aux élections législatives nationales en 2018. Le chanteur Werrason avait déposé ses dossiers de candidature dans la circonscription de Kimbaseke, dans le district de la Tshangu, au sud-est de Kinshasa. Son objectif en politique, expliquait -t-il, consiste à changer le quotidien de la population, à travers les lois et autres démarches favorables.

«Nous avons observé pendant toute une décennie au niveau de notre Parlement que ce soit national ou provincial, aucune loi n’a été votée pour améliorer le statut de l’artiste congolais qui meurt pauvre malgré toute ses potentialités.

Or, le secteur de la culture est rongé par plusieurs maux qui ne nous permettent d’évoluer normalement et de défendre son pays sur la scène internationale. Il est inadmissible qu’un musicien ou un comédien n’arrive à vendre même pas 1 million d’exemplaires de CD ou DVD dans un pays de plus de 70 millions habitants. Tout ceci est dû à la misère élevée qui lamine la population», avait déclaré Noël Ngiama Makanda Werrason.

