RDC : la vaccination contre Ebola démarre à Kisangani avec Ervebo

La République démocratique du Congo a lancé le 27 août à Kisangani, chef-lieu de la Tshopo, une campagne de vaccination contre Ebola avec le vaccin Ervebo, destinée en priorité aux personnels de santé et aux autres intervenants de première ligne exposés à l’épidémie de Bundibugyo.

Au 26 août 2026, l’épidémie comptait 5 794 cas confirmés, 2 786 décès et 1 293 guérisons dans le pays. La flambée touchait alors 60 zones de santé réparties dans six provinces, dont la Tshopo, où se situe Kisangani.

L’OMS et Africa CDC avaient annoncé le 20 août l’allocation immédiate de 70 000 doses d’Ervebo à la RDC. Sur ce total, 50 000 doses doivent servir à protéger les personnels de première ligne, tandis que 20 000 autres sont destinées à un essai clinique de phase 3.

L’OMS rappelle qu’Ervebo est homologué contre le virus Ebola Zaïre et que son efficacité contre la souche Bundibugyo n’est pas établie chez l’être humain. Le vaccin est néanmoins utilisé dans ce contexte pour renforcer la protection des soignants les plus exposés.

Dès le 20 août, l’OMS Afrique signalait déjà 10 cas à Kisangani, ce qui avait conduit au lancement d’une surveillance renforcée sur l’axe fluvial Congo-Kinshasa.