RDC : Antonio Guterres réclame 1,1 milliard de dollars contre Ebola

Antonio Guterres a appelé le 27 août 2026 à mobiliser 1,1 milliard de dollars supplémentaires pour financer intégralement le plan humanitaire contre Ebola en République démocratique du Congo, alors que l’épidémie continue de s’étendre.

Le secrétaire général de l’ONU a indiqué que ce plan était chiffré à 2,13 milliards de dollars et n’était financé qu’à 48 % au moment de son appel.

Les chiffres cités le 27 août par les Nations unies font état de 5 713 cas confirmés et de 2 744 morts en RDC au 25 août 2026. L’OMS a précisé le 24 août que l’épidémie de Bundibugyo touchait 54 zones de santé dans six provinces.

L’OMS et Africa CDC ont annoncé le 20 août l’allocation de 70 000 doses d’Ervebo à la RDC, dont 20 000 pour un essai de phase 3 et 50 000 pour les personnels de première ligne.