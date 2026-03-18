RDC : la montée des cybermenaces attire de nouveaux prestataires étrangers en cybersécurité

Face à la montée des attaques informatiques en République démocratique du Congo (RDC), la société suisse Sekur Private Data a choisi de s’appuyer sur un partenaire local pour distribuer ses solutions de communication sécurisée : Mokilink Services. L’annonce, relayée dans un communiqué diffusé le 16 mars par Access Newswire, précise que l’accord porte sur la commercialisation, la formation et l’adaptation des outils au marché francophone congolais.

Plutôt que d’implanter une filiale sur place, Sekur privilégie une approche par réseau en confiant à Mokilink l’accès aux entreprises, prestataires et institutions rassemblés sur sa plateforme. Selon les informations communiquées, Mokilink assurera la diffusion commerciale des produits tandis que des sessions de formation destinées aux utilisateurs professionnels et aux administrations sont programmées.

Le choix de cette formule intervient alors que la demande en cybersécurité croît en RDC, portée par l’élargissement des services numériques et la multiplication des incidents visant les messageries professionnelles et les infrastructures publiques et privées.

Contexte des menaces et initiatives locales

Les autorités congolaises ont multiplié les initiatives réglementaires et stratégiques ces dernières années. Une stratégie nationale de cybersécurité couvrant la période 2022-2025 a été adoptée, accompagnée d’un plan de cyber‑résilience. Un Code du numérique entré en vigueur en mars 2023 encadre désormais la protection des données personnelles et renforce les dispositions contre la cybercriminalité, même si certains secteurs, comme le commerce électronique, restent peu couverts.

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Les incidents récents cités par des responsables et des observateurs soulignent la vulnérabilité des systèmes : en 2021, le site de la Société nationale d’électricité (SNEL) a été mis hors service à la suite d’une attaque informatique ; lors du cycle électoral de décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a signalé des milliers de tentatives d’accès non autorisé en quelques jours. Le secteur bancaire a également détecté des fraudes électroniques en 2024, et des rançongiciels avaient déjà visé une filiale du groupe Bolloré en 2020.

Sekur Private Data propose des services de courrier électronique et de messagerie hébergés en Suisse sur une infrastructure indépendante des grands acteurs du numérique. L’entreprise met en avant la protection de la souveraineté des données et l’absence de publicité, de traçage et d’intégration d’intelligence artificielle dans ses offres.

Dans sa stratégie commerciale, Sekur recourt souvent à des partenaires locaux pour pénétrer des marchés exposés. En 2023, la société a conclu des accords de distribution pour la Jordanie et l’Irak, en s’appuyant sur un opérateur télécom irakien disposant de plusieurs millions d’abonnés. Aux États‑Unis, Sekur s’est associée à Quaestor Federal Consulting pour constituer une « National Security Team » visant les administrations et a établi un partenariat avec i3ICS pour faciliter l’accès aux marchés publics américains.