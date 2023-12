RDC: la CSAC ordonne l’arrêt de diffusion de l’émission « The Bachelor »

- Publicité-

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) ordonne l’arrêt de l’émission « The Bachelor » en République démocratique du Congo.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC), Christian Bosembe, a annoncé sa décision d’ordonner l’arrêt de la diffusion de l’émission de télé-réalité « The Bachelor » en République démocratique du Congo. Cette déclaration a été faite lors d’une matinée scientifique organisée par le département de Communication de l’Université pédagogique nationale (UPN).

Christian Bosembe a fortement condamné cette émission, la qualifiant de « honteuse, ignoble, abrutissante et perverse ». Selon lui, elle va à l’encontre des valeurs morales et des traditions du pays. Il a souligné que « The Bachelor » véhicule des messages négatifs sur les femmes et les relations amoureuses, encourageant la superficialité, la compétition et même la violence.

La décision du CSAC de mettre fin à la diffusion de « The Bachelor » a été saluée par de nombreuses associations de défense des droits des femmes et des enfants en République démocratique du Congo. Marie-Ange Ntumba, présidente de l’Association pour la promotion de la femme et de l’enfant (APFE), a déclaré que cette décision était une victoire pour les femmes et les enfants congolais. Elle souligne ainsi que la société ne peut accepter que nos enfants soient exposés à des messages aussi négatifs.

Selon les infrmations, la chaîne Canal+ Pop pourrait contester cette décision devant les tribunaux. Diffusée sur la chaîne Canal+ Pop, « The Bachelor » met en scène un homme célibataire devant choisir parmi un groupe de femmes celle qui deviendra sa future épouse. Cette émission de téléréalité est controversée dans de nombreux pays et suscite régulièrement des débats sur son impact sur notre société.