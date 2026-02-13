RDC : Kinshasa prépare son premier eurobond de 750 millions de dollars

La République démocratique du Congo prépare sa première émission obligataire sur les marchés internationaux, d’un montant attendu d’environ 750 millions de dollars, a confirmé le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde à Reuters lors d’une série de rencontres avec des gestionnaires d’actifs à Londres ; l’objectif affiché est d’accéder au marché mondial des capitaux et de bâtir une courbe de taux permettant au secteur privé de lever des fonds.

Aux investisseurs rencontrés dans la capitale britannique, le ministre a expliqué que ces échanges visaient à « prendre le pouls du marché » et à évaluer les conditions d’une émission externe. Le calendrier précis reste indéterminé : la Banque centrale avait évoqué une opération en avril, mais Kinshasa souligne désormais que le lancement dépendra des conditions de marché et d’un contexte propice.

Pendant des années, l’idée d’un emprunt international figurait parmi les projets des autorités congolaises sans aboutir, en raison notamment des conflits internes, des critiques sur la situation des droits humains et des interrogations sur la gouvernance. Reuters note que, sur le plan macroéconomique, les primes de risque des marchés émergents ont reculé à leurs niveaux les plus bas depuis la crise de 2007-2008, soutenant un volume d’émissions record depuis le début de l’année.

Montants, risques et affectations prévues

Kinshasa espère rejoindre d’autres États émergents qui ont récemment sollicité les capitaux internationaux, tels que le Suriname, le Laos ou la République du Congo. Des observateurs financiers estiment toutefois que le pays pourrait devoir consentir à des taux de rendement à deux chiffres pour attirer des investisseurs, malgré une récente amélioration de sa notation souveraine.

Début d’année, l’agence S&P Global Ratings a attribué à la RDC la note B- avec une perspective positive, une évolution que le gouvernement met en avant pour rassurer les marchés. Les autorités font valoir par ailleurs un niveau d’endettement extérieur jugé relativement contenu : la dette extérieure serait de l’ordre de 18,5 % du produit intérieur brut, dont environ 95 % contractés à des conditions concessionnelles, selon les chiffres cités auprès de Reuters.

Sur le plan technique, le ministre a indiqué que la décision finale de lancement dépendrait de la configuration des marchés et des coûts d’émission. « Tout dépendra des conditions du marché… Quand le moment sera venu, nous serons prêts », a-t-il déclaré à l’agence, précisant que les rencontres à Londres avaient pour objectif d’affiner le format et le positionnement de l’opération.

