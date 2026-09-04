RDC : Kinshasa mobilise 100 millions de dollars pour transformer son manganèse au Lualaba

L’État congolais structure la relance de sa filière manganèse à travers un vaste plan industriel. La Société commerciale La Minière de Kisenge Manganèse (SCMK-Mn), détenue à 100 % par la République démocratique du Congo d’après la Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM), porte un projet de transformation locale du minerai chiffré à environ 100 millions de dollars.

Le déploiement de ces capitaux vise l’implantation d’une unité spécialisée dans la production sur place de dioxyde de manganèse électrolytique (MnO₂). Ce composant chimique hautement stratégique constitue un intrant indispensable pour l’industrie mondiale de la transition énergétique, particulièrement utilisé dans la confection de piles et la fabrication de batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques.

L’approvisionnement du futur complexe industriel s’appuiera directement sur les gisements concédés à la SCMK-Mn, situés dans la localité de Kisenge. Ce périmètre d’exploitation se trouve au cœur de la province minière du Lualaba, une région traditionnellement réputée pour ses richesses minérales et dont le réseau d’infrastructures soutient les flux de transport régionaux.

Ce plan de transformation répond aux orientations stratégiques adoptées par le pouvoir central à Kinshasa pour moderniser le tissu extractif. Le gouvernement congolais s’efforce de diversifier une économie longtemps polarisée, en captant des revenus et de la valeur ajoutée directement sur le territoire national grâce à l’industrialisation, à rebours de l’exportation continue de matières premières brutes.

Une valorisation industrielle ciblée sur les réserves de Kisenge

La mine historique de Kisenge conserve d’importants volumes de manganèse non exploités ainsi que des stocks accumulés au fil des années. La remise en exploitation et la valorisation manufacturière de ces réserves substantielles sont érigées en priorité stratégique par l’État congolais pour réaffirmer son contrôle sur le secteur des métaux critiques.