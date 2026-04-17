RDC : Aziz Makukula dépose sa candidature à la FECOFA

Le paysage du football congolais pourrait connaître un bouleversement. Ce vendredi 17 avril 2026, Aziz Makukula, ancien international portugais, a officiellement enregistré sa candidature pour prendre la tête de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA). L’annonce a immédiatement suscité un élan d’attente chez les supporters et les professionnels du secteur.

Pour renforcer sa légitimité, Makukula s’appuie sur un relais d’anciens coéquipiers issus de la sélection nationale, espérant que leur expérience commune et leur notoriété pèsent auprès des électeurs. Son parcours de joueur dans des championnats européens de premier plan est présenté comme un atout pour apporter des méthodes contemporaines et des compétences techniques souvent jugées absentes au sein de la gouvernance actuelle.

La remise du dossier est perçue comme la promesse d’une vaste remise en ordre. À un moment où la RD Congo cherche à retrouver une place de choix sur la scène africaine et internationale, la candidature d’un technicien respecté pourrait être le point de départ d’une démarche structurante et plus professionnelle du football national.

Ambitions, attentes et étapes à venir

Le dossier présenté contient, selon ses partisans, l’ambition de redonner à la sélection et aux compétitions locales une dynamique retrouvée. Parmi les axes évoqués par les observateurs : le renforcement des filières de formation, l’amélioration des conditions d’encadrement, la modernisation des infrastructures et une gouvernance plus transparente. Ces priorités devraient être au cœur du débat lors de la campagne électorale.

Pour transformer l’essai, Makukula devra convaincre les grands électeurs qui ont le pouvoir de trancher lors du scrutin. La période qui s’ouvre sera marquée par la confrontation des programmes, les discussions avec les acteurs du football et l’évaluation de la capacité du candidat à fédérer autour d’un projet crédible et réalisable.