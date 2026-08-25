RDC : 80 millions d’hectares arables, un potentiel agricole encore freiné

La République démocratique du Congo dispose d’environ 80 millions d’hectares de terres arables, mais ce potentiel agricole reste freiné par la faiblesse des infrastructures de transport et par une mise en valeur encore incomplète des terres, selon plusieurs sources institutionnelles et le chapitre que Le Déméter 2026 consacre au pays.

La FAO indique qu’environ 70 % de la population vit en milieu rural et vit essentiellement de l’agriculture. Le Programme alimentaire mondial (PAM) ajoute que l’agriculture et les services connexes procurent des moyens de subsistance à près de 75 % de la population, ce qui place le secteur au cœur de l’emploi et de la sécurité alimentaire.

Le PAM présente la RDC comme le pays au plus fort potentiel agricole du continent et estime qu’avec des investissements adaptés, elle pourrait nourrir plus de deux milliards de personnes. Mais la FAO et la Banque mondiale décrivent des routes dégradées et une faible connectivité de transport qui compliquent l’accès aux intrants, l’acheminement des récoltes et l’ouverture des marchés.

Le Déméter 2026, dans un chapitre intitulé « République démocratique du Congo : grenier africain à la croisée des chemins », souligne aussi d’autres freins récurrents, parmi lesquels les conflits, les questions foncières et la faible diversification de l’économie. Le diagnostic insiste ainsi sur l’écart entre l’ampleur des terres arables et la capacité réelle à transformer ce potentiel en production durable.

Le gouvernement congolais met de son côté en avant la filière cacao comme axe concret de diversification. Le ministère du Commerce extérieur indique que la RDC a signé l’Accord international sur le cacao de l’ICCO à Abidjan le 2 juin 2026 et affirme que les volumes exportés sont passés de 47 346 tonnes en 2021 à plus de 92 220 tonnes en 2025, selon les données de l’INS.

Le ministre du Commerce extérieur a également indiqué le 16 juin 2026 que le pays visait une production de 1 million de tonnes de cacao dans dix ans.