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RDC : 23 M$ pour remplacer le pont Kwango sur la RN1

La République démocratique du Congo a lancé la construction d’un nouveau pont de 283 mètres sur la rivière Kwango, le long de la Route nationale 1. Le projet, évalué à 23 millions de dollars, doit remplacer un ouvrage datant des années 1970 devenu vulnérable et sécuriser l’un des principaux axes reliant Kinshasa à l’intérieur du pays.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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RDC : 23 M$ pour remplacer le pont Kwango sur la RN1
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Les travaux ont été lancés le 3 septembre par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda. Le chantier est réalisé dans le cadre du programme sino-congolais, sous la supervision de l’Agence congolaise des grands travaux.

L’ancien pont présente plusieurs fragilités, notamment des tassements de piles, de la corrosion sur sa structure métallique et une rigidité insuffisante du tablier. Son remplacement vise à garantir la continuité du trafic sur la RN1, utilisée pour les déplacements de personnes et l’acheminement des marchandises entre Kinshasa, le Kwango, le Kwilu et l’espace Kasaï.

Le nouvel ouvrage sera construit en béton précontraint avec dix travées et une chaussée de sept mètres à deux voies. Le chantier comprend également une voie d’accès de 497 mètres, des ouvrages d’assainissement et un pont provisoire métallique destiné à maintenir la circulation pendant les travaux.

Le dimensionnement doit répondre aux normes de la SADC et permettre d’accueillir un trafic de poids lourds plus important que l’ancien ouvrage. Cette capacité renforcée doit notamment accompagner la montée en puissance des corridors logistiques du pays.

Au-delà du franchissement du Kwango, le chantier s’inscrit dans la modernisation des grands corridors de transport en RDC, où les autorités cherchent à améliorer les liaisons entre les centres de production, Kinshasa et les corridors d’exportation.

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