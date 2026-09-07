Nigeria : le Lagos International Financial Centre vise un lancement début 2027

Le Nigeria vise le premier trimestre 2027 pour le lancement progressif du Lagos International Financial Centre (LIFC), un projet destiné à renforcer la place du pays dans la finance internationale et à attirer davantage de capitaux de long terme. L’initiative est désormais soutenue au niveau fédéral, après l’installation d’un comité national chargé de coordonner les conditions juridiques, réglementaires, fiscales et institutionnelles nécessaires à sa mise en œuvre.

Le comité réunit le gouvernement fédéral, l’État de Lagos et le secteur privé autour d’EnterpriseNGR. La Banque centrale du Nigeria, la Securities and Exchange Commission ainsi que plusieurs ministères chargés notamment des finances, de la justice, du commerce, des affaires étrangères, de l’immigration, des communications et de la fiscalité participent également au dispositif.

Le chantier entre ainsi dans une phase d’exécution après plusieurs années de conception. Les travaux doivent notamment clarifier le cadre légal du futur centre, les règles applicables aux investisseurs, les mécanismes fiscaux, les conditions d’entrée et de séjour des professionnels étrangers, ainsi que les besoins en infrastructures numériques. Des évaluations juridiques et réglementaires ont déjà été engagées avant le lancement envisagé.

Le projet doit s’appuyer sur l’écosystème financier déjà concentré à Lagos, où sont implantés de nombreux établissements bancaires, sociétés d’investissement, assureurs, opérateurs de marché et fintechs. Les promoteurs veulent en faire une plateforme capable de mobiliser des financements pour des secteurs comme les infrastructures, la technologie, l’agriculture et l’industrie, tout en approfondissant les marchés de capitaux nigérians, dans un contexte où de grandes entreprises préparent également des opérations de marché comme l’entrée en Bourse de la raffinerie Dangote.

Le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a toutefois écarté l’idée d’un centre fonctionnant comme un paradis fiscal ou comme un espace d’arbitrage réglementaire. L’ambition affichée est de construire un environnement fondé sur des règles prévisibles, la sécurité juridique et la transparence afin de renforcer la confiance des investisseurs.

La prochaine étape doit porter sur la finalisation du cadre opérationnel et des éventuelles adaptations législatives ou réglementaires. Les promoteurs visent un « soft launch » au premier trimestre 2027, avant une montée en puissance progressive du centre financier.