Raffinerie Dangote : Une entrée en bourse historique de 5 milliards de dollars pour financer une expansion colossale

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote a annoncé le 3 septembre 2026 au Botswana que l’introduction en bourse (IPO) de sa méga-raffinerie ouvrira dans un délai de 10 à 12 jours. Cette démarche financière très attendue par les milieux d’affaires marque un tournant stratégique majeur pour l’empire industriel du milliardaire, engagé dans une large monétisation de ses actifs énergétiques.

Cette opération sur les marchés de capitaux vise à lever environ 5 milliards de dollars. Si cet objectif est atteint, cette souscription deviendra officiellement la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans l’histoire économique du continent africain, surpassant tous les volumes précédemment enregistrés sur les places financières régionales.

Les capitaux levés soutiendront directement le projet de doubler la capacité de traitement du complexe pétrolier de Lekki, situé près de Lagos. L’ambition industrielle consiste à faire passer les cadences de production de 650 000 à 1,4 million de barils par jour, ce qui hissera l’installation parmi les infrastructures de raffinage les plus imposantes du monde.

Parallèlement à cette démarche dans le secteur des hydrocarbures, le milliardaire nigérian a confirmé qu’une cotation secondaire de Dangote Cement à la Bourse de Londres (LSE) est envisagée pour le mois d’octobre 2026. Cette initiative permettra à la branche cimentière du groupe de séduire un vivier élargi d’investisseurs institutionnels internationaux.

Cap sur de nouveaux projets en Afrique de l’Est

Sur le front de l’expansion géographique, le conglomérat prévoit également de poser le 30 septembre 2026 la première pierre d’une nouvelle raffinerie côtière au Kenya. Cette nouvelle installation sera développée en partenariat avec les gouvernements d’Afrique de l’Est pour répondre aux besoins d’approvisionnement en carburants de cette zone.