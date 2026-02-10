RDC : Le gouvernement assure le lancement des premiers travaux sur le corridor ferroviaire de Lobito
Une première cargaison de minerais originaires de la République démocratique du Congo emprunte le corridor de Lobito.
Le ministre du Commerce de la RDC a tenu à rassurer au sujet de l’avancement des travaux sur la portion du tronçon qui traverse le territoire congolais.
Le corridor de Lobito est un axe logistique et ferroviaire majeur reliant les zones minières de la RDC et de la Zambie au port angolais de Lobito, visant à faciliter l’exportation des matières premières vers l’océan Atlantique.
