RDC : 12 morts dans l’effondrement de la mine artisanale de Tulizembe près de Kolwezi
Moins de quatorze jours après l’éboulement survenu dans la mine de coltan de Rubaya, en province du Nord-Kivu, un nouvel incident comparable a eu lieu en République démocratique du Congo.
Cette fois, l’accident s’est produit dans la mine artisanale de cuivre de Tulizembe, installée en périphérie de Kolwezi, dans le sud du pays.
Un palier s’est effondré et douze exploitants artisanaux ont été ensevelis.
