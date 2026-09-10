RD Congo : un incendie à Bukavu tue au moins 24 écoliers

Un incendie a tué au moins 24 élèves jeudi 10 septembre 2026 à Bukavu, dans l’est de la République démocratique du Congo, après s’être propagé d’une habitation à deux écoles voisines, selon l’administration locale contrôlée par l’ AFC/M23 .

Le porte-parole de l’AFC/M23, Lawrence Kanyuka, a fait état de 19 filles et cinq garçons décédés. Vingt-neuf personnes étaient également prises en charge dans des structures médicales de la ville, a-t-il indiqué à l’Associated Press.

Le feu a commencé dans une maison avant d’atteindre l’école secondaire Furaha et l’école primaire Ujamaa, selon Moïse Lubala, responsable local interrogé par l’AP. Plusieurs élèves ont été piégés dans les bâtiments. Certains sont morts asphyxiés, tandis qu’une bousculade s’est produite au moment de l’évacuation.

Radio Okapi avait d’abord rapporté un bilan provisoire de 15 élèves morts et plusieurs blessés, sur la base des autorités locales. Reuters avait de son côté fait état d’au moins 17 morts à partir de sources médicales. Ces bilans successifs montrent que le décompte a évolué au fil des opérations de secours.

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La cause de l’incendie n’était pas établie jeudi soir. Le quartier touché est densément peuplé et compte de nombreuses constructions en bois, un facteur qui a favorisé la propagation rapide des flammes, selon les témoignages recueillis sur place.

Bukavu connaît depuis plusieurs semaines une série d’incendies. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu basé à Uvira estimait le 8 septembre à plus de 2 500 le nombre de maisons détruites par le feu dans la ville entre juillet et août, tandis que Radio Okapi avait signalé plus de 700 maisons consumées en une semaine au début du mois.

Bukavu est sous le contrôle de l’AFC/M23 depuis février 2025. Les autorités locales ont annoncé une enquête pour déterminer l’origine exacte du sinistre et établir un bilan définitif.