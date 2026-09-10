Abomey-Calavi: un délai de 72 heures accordé pour la libération des emprises sur l’axe Godomey-Akassato

​Les travaux d’entretien de l’axe routier reliant l’échangeur de Godomey à Akassato, ainsi que l’aménagement des contre-allées au niveau du carrefour Arconville à Akassato, s’apprêtent à démarrer.

Par le biais d’un communiqué publié le 9 septembre 2026, le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, a enjoint l’ensemble des occupants, riverains et exploitants installés dans l’emprise du chantier de procéder, dans un délai de 72 heures, à la libération volontaire et complète des espaces publics concernés.

​L’autorité municipale a souligné qu’à l’expiration de ce délai, les services compétents de la mairie, agissant en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, procéderont au déguerpissement systématique de toutes les installations, bâtiments ou occupations subsistant sur l’emprise, et ce, sans préjudice pour les personnes concernées.

Le maire Nathanaël Koty invite par conséquent les populations à prendre toutes les dispositions utiles afin d’anticiper ces opérations et d’éviter tout désagrément.