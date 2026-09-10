Abomey-Calavi: la police démantèle un réseau de recel de motos volées

​Un coup de filet mené par le Commissariat de l’arrondissement central de Calavi dans le département de l’Atlantique a permis de démanteler un important réseau de vente de motos volées implanté à Sékou et d’interpeller un receleur présumé.

L’affaire a débuté le 12 janvier 2026 lorsqu’une usagère, dont la moto était en panne entre Houédo et Calavi, s’est fait dérober son engin par un faux mécanicien qui s’était proposé de faire un essai après prétendue réparation.

Huit mois plus tard, le 26 août 2026, le mari de la victime a aperçu la moto en circulation et a immédiatement alerté le commissariat, conduisant à l’interpellation rapide d’un premier suspect.

​Découverte d’un magasin de recel et appel à identification

​L’interrogatoire du suspect a permis d’identifier son fournisseur, un revendeur établi à Sékou. L’intervention de la police sur place a mené à la découverte d’un véritable magasin de recel abritant plus de 25 motos de différentes marques, certaines étant intactes tandis que d’autres avaient été démontées pour alimenter le marché de la casse.

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Interrogé, le receleur a prétendu faire confiance aux vendeurs présentant une carte grise. ​À l’issue des investigations, le principal suspect et son acolyte ont été présentés au procureur de la République.

Face à cette importante saisie, la Police républicaine salue la collaboration citoyenne et invite toutes les personnes victimes de vol de moto à se rendre au Commissariat de Calavi munies de leurs pièces d’identité à jour afin de tenter d’identifier leurs biens.