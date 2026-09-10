Porto-Novo et Pobè: l’Anm épingle quatre points de vente lors de contrôles inopinés sur le poids des sacs de ciment

​L’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) a intensifié ses opérations de contrôle sur le terrain en déployant ses équipes dans les départements de l’Ouémé et du Plateau.

Menée depuis le début de la semaine à Porto-Novo et Pobè, cette campagne inopinée vise à vérifier la conformité du poids effectif des sacs de ciment proposés aux consommateurs par rapport aux indications figurant sur les emballages.

À l’issue de ces descentes basées sur des pesées directes, quatre points de vente ont été épinglés pour des irrégularités.

​Mesures conservatoires et poursuite des contrôles sur le marché

​Les responsables des quatre établissements concernés ont été convoqués par les services compétents de l’Anm afin de mener à bien la procédure réglementaire.

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Dans l’attente des suites de ces démarches, les stocks de ciment identifiés comme non conformes ont été immédiatement retirés de la vente pour protéger les consommateurs et garantir la loyauté des transactions commerciales.

À travers ces actions, l’agence entend renforcer la surveillance du marché et rappeler aux opérateurs économiques leurs obligations légales, tout en annonçant la poursuite prochaine de ces missions de vérification dans d’autres points de vente.