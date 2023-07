RD Congo : des influenceuses de TikTok condamnées à mort pour…

- Publicité-

Des influenceuses vendent des rêves qui conduisent plusieurs jeunes filles à commettre l’irréparable pour leur ressembler. Six influenceurs ont reçu la peine maximale après avoir été impliqués dans des enlèvements.

En RDC, précisément à Kinshasa, 06 influenceurs TikTok ont ​​été arrêtés par la police et condamnés à mort. Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a condamné à mort une vingtaine de personnes poursuivies dans une affaire d’enlèvement dans la ville de Kinshasa. C’était à la fin d’une audience de flagrant délit tenue sur la promenade du ministère de l’Intérieur.

Les accusés ont été condamnés à mort pour complot, meurtre, 5 ans de peine capitale pour enlèvement, 10 ans d’emprisonnement pour vol qualifié, 5 ans d’emprisonnement pour recel et des peines supplémentaires pour plusieurs autres crimes.

Le tribunal a conclu la compétition idéale et a laissé la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Ces décisions sont intervenues après de longues heures d’instruction au cours desquelles le tribunal a interrogé les prévenus et les a confrontés avec parties civiles et témoins.

Le public présent à l’audience a salué la décision du tribunal par des applaudissements et des acclamations lorsque la décision a été annoncée. Notons que les habitants de Kinshasa ont été témoins d’enlèvements et de vols dans les transports en commun ces derniers jours.

Lorsque leurs photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, leurs followers ont réalisé que parmi les 20 personnes arrêtées se trouvaient 6 influenceuses TikTok qui s’exhibaient dans des vêtements chics et visitaient des endroits chics alors qu’en réalité, elles faisaient partie d’un gang criminel.

