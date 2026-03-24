Côte d’Ivoire : le parquet frappe fort dans l’affaire Apoutchou National

En Côte d’Ivoire, l’affaire impliquant Apoutchou National et plusieurs de ses coaccusés a connu une avancée majeure à l’issue de l’audience du 24 mars 2026, marquée par des réquisitions particulièrement strictes du ministère public.

Le parquet a requis une peine de sept ans de prison ferme contre l’influenceur, ainsi que contre certains de ses collaborateurs, dont Lionnel PCS. À cela s’ajoute une amende importante fixée à 240 millions de francs CFA.

Lors des débats, l’accusation ne s’est pas limitée aux principaux prévenus. Un opérateur économique cité dans le dossier fait également l’objet de poursuites, avec une peine requise de trois ans d’emprisonnement ferme. Par ailleurs, le ministère public a demandé des sanctions financières significatives à l’encontre de la structure qui lui est liée, estimées à près de 500 millions de francs CFA.

Sur le volet civil, les montants en jeu sont tout aussi élevés. L’État de Côte d’Ivoire, constitué partie civile, réclame une indemnisation de 2 milliards de francs CFA. De son côté, la LONACI sollicite 1 milliard de francs CFA en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi.

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