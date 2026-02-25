Burkina Faso : Aïcha Trembler met fin à son aventure médiatique

Figure emblématique des réseaux sociaux en Afrique de l’Ouest, elle s’est imposée rapidement comme l’une des personnalités incontournables du divertissement en ligne. Ses collaborations avec DJ Domi et ses contenus viraux ont séduit un public international, jusqu’à attirer l’attention de médias étrangers, dont The Washington Post, qui a présenté Aïcha Trembler comme le symbole d’une culture populaire africaine capable de rayonner mondialement grâce aux réseaux sociaux.

Au fil des mois, elle a enchaîné apparitions télévisées, événements culturels et distinctions, tout en s’engageant dans des initiatives sociales en faveur de la jeunesse et de l’éducation. Dans un message empreint de gratitude, l’artiste a remercié Dieu, sa famille, son équipe et ses fans, soulignant que ce départ marque la fin d’un cycle et le début d’une nouvelle étape. Elle appelle le public à accueillir sa décision avec compréhension et à continuer de soutenir DJ Domi et l’ensemble de son équipe.