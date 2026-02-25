Côte d’Ivoire : Apoutchou National clarifie la polémique autour d’un don attribué à Himra

En Côte d’Ivoire, l’influenceur Apoutchou National a réagi, mercredi 25 février 2026, à la polémique liée à un don annoncé dans le cadre de la collecte de fonds en faveur de Fortuné Akakpo et attribué à tort au rappeur Himra.

À l’origine de l’initiative, Apoutchou National a tenu à clarifier la situation après la diffusion d’informations faisant état d’une importante contribution financière de l’artiste. Une annonce qui a rapidement été démentie par Himra lui-même, niant tout versement dans le cadre de cette opération.

L’influenceur a toutefois confirmé la participation du rappeur Didi B, qui a contribué à hauteur d’un million de FCFA. Concernant la somme initialement attribuée à Himra, Apoutchou National évoque l’intervention d’un admirateur anonyme sur les réseaux sociaux. Selon lui, ce dernier aurait diffusé l’information dans l’intention de valoriser son artiste.

