Côte d’Ivoire : des internautes offrent un toit au comédien Fortuné Akakpo

En Côte d’Ivoire, une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a déclenché une vive émotion. On y voit le comédien et réalisateur Fortuné Akakpo marchant dans une rue d’Abidjan pour ses déplacements quotidiens, une scène qui a rapidement suscité des réactions. Touché par la situation, l’influenceur Apoutchou National a décidé d’agir.

Au départ, le projet était simple : offrir une voiture à l’acteur. Mais après l’avoir rencontré, l’influenceur découvre des conditions de vie jugées précaires et inadaptées à son parcours. La priorité change alors : il devient urgent de lui trouver un logement. Une cagnotte est lancée pour financer l’achat d’une maison estimée à 25 millions FCFA à Grand-Bassam.

La mobilisation est immédiate : en moins d’une demi-journée, près de 24 millions FCFA sont collectés grâce aux contributions d’internautes et de donateurs solidaires. L’initiative dépasse rapidement l’aide individuelle pour prendre une dimension symbolique.

En effet, Fortuné Akakpo cumule plus de vingt ans de présence dans le paysage audiovisuel ivoirien. Son jeu d’acteur, reconnu pour sa justesse, a marqué de nombreuses productions locales. Pourtant, la notoriété ne garantit pas la sécurité financière. L’absence de logement personnel de l’acteur met en lumière la fragilité économique à laquelle restent confrontés de nombreux comédiens.

Alors que le cinéma et les séries locales connaissent un essor et que les productions se multiplient, les revenus restent souvent irréguliers et les dispositifs de protection sociale limités. Le Fonds de soutien à l’industrie cinématographique existe pour accompagner la production audiovisuelle, mais il ne suffit pas à garantir stabilité et dignité aux artistes.

L’élan de solidarité autour de Fortuné Akakpo révèle une réalité trop fréquemment ignorée : derrière la reconnaissance du public, de nombreux acteurs continuent de lutter pour vivre de leur métier.