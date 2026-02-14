RC Lens reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire contre le Paris FC

Le RC Lens a repris la tête du championnat après une démonstration samedi soir au Stade Jean-Bouin, où le Paris FC a été dominé sur le score de 5-0. Ce succès permet aux Sang et Or de se retrouver un point devant le PSG au classement, profitant du revers parisien à Rennes.

La première période a rapidement basculé en faveur des visiteurs. Saïd, auteur d’un tir sur le poteau dès la 13e minute, a ensuite ouvert le score sur penalty peu avant la demi-heure, après une action initiée par Édouard (0-1, 25e). Il a ensuite conclu un raid offensif en plaçant une frappe dans la lucarne sur un centre d’Abdulhamid, portant le score à 2-0 avant la pause (39e).

Après la reprise, la rencontre a continué à tourner à l’avantage de Lens. Un tir d’Immobile est passé au-dessus (56e) puis Otavio a fauché Abdulhamid dans la surface, offrant un penalty transformé par Thauvin (0-3, 58e), validé par l’arbitre Bastien Dechepy. Plus tard, sur corner, la tête de Sarr a heurté le poteau (72e). Le PFC a tenté de réagir mais Risser s’est montré décisif en détournant une tentative de Simon (80e) puis en repoussant un ballon de Krasso (81e).

Faits marquants et suite du calendrier