RC Lens : groupe pour le 8e de finale de la Coupe de France à Troyes

À la tête de son groupe, Pierre Sage a retenu 21 joueurs pour le déplacement au Stade de l’Aube. Lens se rendra demain soir (21h) à Troyes pour un 8e de finale de la Coupe de France face à l’ESTAC, actuellement en tête de la Ligue 2.

Parmi les noms inscrits sur la feuille de match figurent les recrues récemment intégrées à l’effectif : Arthur Masuaku et Allan Saint-Maximin, appelés à enrichir les options offensives et le jeu sur les côtés. En revanche, Florian Thauvin, Régis Gurtner, Jonathan Gradit et Samson Baidoo ne font pas partie du voyage.

Ce déplacement s’annonce exigeant tant sur le plan physique que tactique : affronter le leader du championnat inférieur sur son terrain impose à Lens de proposer une organisation compacte tout en profitant des arrivées fraîches pour varier les attaques. Le staff sang-et-or a privilégié un mélange d’expérience et de créativité dans sa sélection.

La liste des 21 joueurs