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RB Leipzig : Christopher Nkunku revient en prêt depuis l’AC Milan

Christopher Nkunku va retrouver le RB Leipzig. Le club allemand a officialisé le 25 août le retour en prêt de l’attaquant français depuis l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2027, avec une option d’achat. L’AC Milan a annoncé au même moment la même opération.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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RB Leipzig : Christopher Nkunku revient en prêt depuis l’AC Milan
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Les deux clubs confirment la formule du prêt et son échéance au 30 juin 2027. Leurs communiqués mentionnent aussi l’existence d’une option d’achat, sans détailler de valorisation financière dans l’annonce officielle publiée mardi.

Ce retour ramène Nkunku dans un environnement qu’il connaît bien. Lors de son premier passage à Leipzig, le club allemand rappelle qu’il avait disputé 172 matches officiels, inscrit 70 buts et délivré 56 passes décisives.

Le RB Leipzig présente ainsi le retour de l’international français comme une recrue pour toute la saison 2026/27, avec l’espoir de retrouver l’attaquant qui avait marqué l’un des cycles offensifs les plus productifs du club.

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