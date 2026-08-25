Liga : le Real Madrid reçoit la Real Sociedad pour un match en retard de la première journée

Le Real Madrid reçoit la Real Sociedad ce mercredi 26 août à 21 heures au stade Santiago-Bernabéu, à l’occasion du match en retard de la première journée de Liga. La rencontre, initialement programmée à la mi-août, avait été reportée par la Liga en raison de la présence de plusieurs joueurs madrilènes, dont Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Ibrahima Konté, jusqu’aux dernières étapes de la Coupe du monde 2026.

La Real Sociedad n’a plus battu le Real Madrid depuis le 2 mai 2023, date d’une victoire 2-0 à domicile, à Anoeta. Depuis, le club merengue s’est imposé lors de ses cinq confrontations suivantes en Liga face aux Basques, la plus récente remontant au 14 février dernier (4-1).

Le Real Madrid aborde cette reprise du championnat après une saison 2025-2026 achevée sans titre de champion, le FC Barcelone l’ayant coiffé au poteau en Liga. Les Merengues, entraînés par Xabi Alonso, entendent démarrer ce nouvel exercice sur de meilleures bases.

Pour la Real Sociedad, ce déplacement au Bernabéu constitue le premier vrai test de la saison face à un cador du championnat. Les Basques espèrent profiter de cette entrée en matière décalée pour créer la surprise et mettre fin à une série de résultats défavorables qui dure depuis plus de trois ans.

Une affiche à enjeux pour les deux équipes

Pour le Real Madrid, l’enjeu dépasse la seule rencontre : une victoire permettrait aux hommes de Xabi Alonso de prendre leurs premiers points de la saison tout en confirmant leur domination récente sur cette opposition. Pour la Real Sociedad, il s’agit avant tout de montrer un visage compétitif dès l’entame du championnat, après une préparation estivale marquée par plusieurs mouvements dans l’effectif.

Coup d’envoi à 21 heures, mercredi, au stade Santiago-Bernabéu.