Jaouen Hadjam rejoint Brighton avec un contrat jusqu’en 2031
Brighton a officialisé mardi 25 août le recrutement de Jaouen Hadjam en provenance des Young Boys, avec un contrat courant jusqu’en juin 2031. À 23 ans, le latéral gauche algérien va ainsi découvrir la Premier League après un passage remarqué en Suisse.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Le club bernois a confirmé le même jour le départ du défenseur, arrivé à Berne en janvier 2024 après un passage à Nantes. Son transfert boucle un séjour de plus de deux ans dans le club suisse.
Brighton n’a communiqué aucun montant pour l’opération dans son annonce officielle. Les éléments publiés mardi se limitent à l’arrivée du joueur et à la durée de son engagement.
Avant son départ, les Young Boys créditent Hadjam de 98 matches, six buts et sept passes décisives sous leurs couleurs.
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