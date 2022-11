Rayo Vallecano – Real Madrid: les compositions officielles sont tombées

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano ce lundi soir, pour le compte de la treizième journée de la Liga. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après avoir brillamment battu le Celtic Glasgow (5-1) cette semaine en Ligue des champions et assuré sa place de leader du groupe F, le Real Madrid effectue son retour en Liga ce lundi pour le compte de la treizième journée du championnat. En déplacement au Vallecas, pour affronter le Rayo Vallecano, les Merengues devront absolument s’imposer pour récupérer la tête du classement, provisoirement occupée par le FC Barcelone qui a battu Almeria (2-0) samedi.

Pour ce choc, Carlo Ancelotti a reconduit son 4-3-3 habituel. En absence de Karim Benzema, légèrement blessé, Rodrygo est aligné à la pointe de l’attaque, accompagné par Vinicius Jr et Marco Asensio sur les côtés. Aurélien Tchouameni évolue comme sentinelle auprès de Federico Valverde et Luka Modric au milieu de terrain. En défense, Militao et Alaba sont alignés dans l’axe. Thibaut Courtois garde sa place dans les buts madrilènes.

Les compos officielles:

Rayo Vallecano :

⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Andoni Iraola para enfrentarse al @realmadrid en Vallecas.#RayoRealMadrid #VamosRayo pic.twitter.com/XjTNgFpajz — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 7, 2022

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Modric – Asensio, Rodrygo, Vinicius