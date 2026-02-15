Rayo Vallecano – Atlético Madrid : chaînes TV pour suivre la LaLiga en direct

Dimanche à 15h15 GMT, la 24e journée de LaLiga EA Sports mettra aux prises les deux clubs madrilènes dans un derby attendu, programmé cette fois-ci au stade municipal de Butarque, à Leganés. Cette affiche conserve toute son importance pour des équipes à la recherche de points qui pourraient peser dans la suite du championnat.

Initialement planifié pour se dérouler à Vallecas, le match a finalement été transféré sur la pelouse du CD Leganés après que l’état du terrain du Rayo ait été jugé impropre à la compétition. Ce changement de cadre, peu habituel, modifie le décor mais ne devrait pas atténuer la tension propre aux confrontations entre rivaux de la capitale.

Les deux camps et leurs supporters attendent une opposition de haute intensité malgré ce lieu détourné, avec l’espoir d’assister à une rencontre disputée et riche en engagement tactique et physique.

Chaînes et plateformes qui diffuseront la rencontre