Rato Mobio Venance : son fils Louka révèle un cancer de la prostate

Rato Mobio Venance , figure historique du groupe Bozambo et connu ces dernières années sur TikTok sous le surnom de « Papao », est mort des suites d’un cancer de la prostate, selon son fils Louka. Le créateur de contenus a pris la parole vendredi 18 septembre 2026 dans une vidéo publiée sur TikTok pour préciser les circonstances du décès de son père.

Louka affirme que le musicien est décédé dans la nuit du 10 au 11 septembre à l’hôpital, après plusieurs mois de problèmes de santé. Il évoque un cancer de la prostate, plusieurs opérations et des infections qui auraient progressivement fragilisé son père. Le Parisien et Télé-Loisirs ont relayé cette prise de parole familiale vendredi soir.

Cette précision intervient trois jours après l’annonce officielle du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Dans son communiqué du 15 septembre, le ministère confirmait le décès de Rato Mobio Venance en France, mais le situait au 13 septembre. La chronologie communiquée par son fils diffère donc de celle de l’hommage institutionnel.

Âgé de 70 ans selon plusieurs médias français, Rato Mobio Venance était pianiste, organiste, claviériste et compositeur. Il avait participé en 1973 à la fondation de Bozambo aux côtés notamment de Jimmy Hyacinthe et Georges Ouédraogo, formation avec laquelle il a contribué à des titres comme « Ayilokon », « Kato Kato », « N’te » et « Viva Bozambo ».

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De Bozambo à « Papao » sur TikTok

Après la période Bozambo, le musicien avait poursuivi son parcours comme instrumentiste entre l’Afrique, la France et le Canada. Le média ivoirien Le Méridien rapporte qu’il avait notamment accompagné sur scène ou en studio plusieurs artistes, dont Tiken Jah Fakoly, Chris Combette, Zal Sissokho et Wesli.

Une nouvelle génération l’avait ensuite découvert grâce aux vidéos de son fils Louka. Sous le surnom affectueux de « Papao », il apparaissait régulièrement dans des séquences familiales et humoristiques diffusées sur TikTok, où Louka réunit plusieurs millions d’abonnés. Cette exposition avait donné une seconde visibilité publique à un musicien surtout associé jusque-là à la scène ivoirienne des années 1970.

Selon Louka, l’état de santé de son père s’était dégradé au fil des derniers mois malgré les soins et les interventions médicales. Le jeune créateur de contenus a expliqué avoir choisi de confirmer publiquement la nouvelle après la circulation d’informations sur les réseaux sociaux, quelques jours après le communiqué du ministère ivoirien de la Culture.

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Dans son hommage officiel, la ministre Françoise Remarck a salué la contribution de Rato Mobio Venance au rayonnement de la musique ivoirienne et africaine et adressé ses condoléances à sa famille, à ses proches et à la communauté artistique.