Après avoir annoncé vouloir quitter Marko Versace, Vitale répond aux critiques

Vitale a réagi ce vendredi 18 septembre 2026 aux commentaires suscités par sa récente prise de parole sur son mariage avec Marko Versace . La chanteuse ivoirienne demande aux internautes de ne pas s’immiscer dans ce qu’elle présente comme une affaire personnelle, après plusieurs jours de réactions autour de sa situation conjugale.

« Enlevez vos commentaires dans mon affaire », a-t-elle lancé dans une nouvelle sortie relayée vendredi par Afriksoir. Cette réaction vise directement les prises de position et jugements publiés en ligne depuis ses déclarations du début de semaine.

Le 15 septembre, Vitale avait annoncé vouloir mettre fin à son mariage avec Marko Versace et avait retiré son alliance au cours d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle avait alors attribué sa décision à des tensions conjugales qu’elle disait ne plus vouloir garder loin du public.

Cette séquence avait rapidement été relayée par plusieurs médias ivoiriens. Dans ses premières déclarations, l’artiste avait aussi formulé des accusations contre son époux ; celles-ci relevaient de son témoignage public et ne constituent pas, à elles seules, des faits judiciairement établis.

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Une nouvelle prise de parole trois jours plus tard

Vitale, de son vrai nom Bomisso Minin Nadège, et Marko Versace, Guy Hermann Marius Brou, se sont mariés civilement en juillet 2023 à Cocody. Leur relation a depuis régulièrement occupé l’actualité people ivoirienne, entre apparitions communes et épisodes de tensions rendus publics.

Le 6 septembre 2026, le couple avait encore célébré publiquement la présentation de son fils lors d’une cérémonie religieuse, neuf jours avant l’annonce de Vitale sur son intention de quitter le mariage. Trois jours après cette annonce, sa prise de parole du 18 septembre est dirigée contre les commentaires d’internautes sur son couple.