Sacko Camara aligne six dates à l’Apollo jusqu’au 26 décembre

L’humoriste franco-ivoirien Sacko Camara est à l’affiche de l’Apollo Comedy, à Paris, pour six représentations de « Up and Down » encore programmées entre le 18 septembre et le 26 décembre 2026. Deux séances sont annoncées ce vendredi 18 et samedi 19 septembre à 21 h 30, avant quatre autres rendez-vous en octobre et en décembre.

La programmation actuelle prévoit ensuite des représentations les 10, 24 et 31 octobre, puis le 26 décembre. Les places sont proposées à partir de 29 euros sur les plateformes de billetterie qui référencent le spectacle.

« Up and Down » mêle jeu d’acteur et stand-up, sous la mise en scène de Redouane Bougheraba. Le spectacle s’appuie sur le parcours personnel de Sacko Camara, notamment son enfance à Abidjan, sa vie de famille, son installation en France et ses expériences de comédien.

Originaire d’Abidjan, l’humoriste a grandi en Côte d’Ivoire avant de poursuivre ses études en France à partir de 2006. Son identité franco-ivoirienne nourrit une partie de son écriture et de ses personnages sur scène.

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Sacko Camara mène parallèlement une activité d’acteur. Il apparaît notamment dans « Pour l’honneur », sorti en 2023, tandis que son profil de spectacle mentionne aussi sa participation à « Bombonera » en 2026.

Les six dates encore affichées à l’Apollo Comedy s’étendent du 18 septembre au 26 décembre 2026, avec des séances annoncées à 21 h 30 et un tarif de départ fixé à 29 euros.