Coi Leray affirme s’être battue avec la sœur de Latto

Coi Leray affirme avoir eu une altercation physique avec Brooklyn Nikole, la sœur de Latto, au plus fort de leur différend en 2023. La rappeuse a livré sa version dans The Jason Lee Show et dit avoir depuis repris contact avec Latto pour mettre fin à leur brouille.

Le conflit avait éclaté après la sortie de Put It on Da Floor, où Latto compare la façon dont elle fume un joint à la maigreur de Coi Leray. Celle-ci explique avoir alors perçu la référence comme une attaque susceptible d’alimenter une rivalité publique entre les deux artistes.

Dans l’entretien diffusé par BET, Coi Leray raconte que Brooklyn Nikole aurait porté le premier coup lors d’une rencontre en 2023. Elle affirme que la sécurité est intervenue, avant qu’elles ne se croisent de nouveau et échangent des coups. La chanteuse dit avoir aggravé à cette occasion une blessure au genou déjà opéré.

Ce récit repose sur les déclarations de Coi Leray. Au moment de la publication, ni Latto ni Brooklyn Nikole n’avaient publiquement livré leur version de l’altercation.

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Devenue mère en juin 2025, Coi Leray assure avoir ensuite laissé son orgueil de côté pour contacter Latto et tourner la page. Interrogée sur une éventuelle collaboration, elle n’a pas fermé la porte, à condition que sa consœur soit également disposée à travailler avec elle. L’entretien intégral a été mis en ligne par BET le 16 septembre 2026.