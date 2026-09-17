Annie Dillard, prix Pulitzer de Pilgrim at Tinker Creek, meurt à 81 ans

Figure majeure de la littérature américaine de non-fiction, Annie Dillard est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans, à son domicile de South Wellfleet, dans le Massachusetts.

Son agent littéraire, Rob McQuilkin, a confirmé le décès à l’Associated Press et indiqué qu’il était dû à des causes naturelles. La disparition a également été rapportée par The Guardian et la presse du Connecticut, où l’autrice avait longtemps enseigné.

Annie Dillard avait 28 ans lorsque Pilgrim at Tinker Creek l’a imposée comme une voix singulière. Publié en 1974 à partir de ses observations de la nature autour de Roanoke, en Virginie, le livre a reçu l’année suivante le prix Pulitzer de l’essai.

Née Meta Ann Doak à Pittsburgh, elle a ensuite exploré la poésie, le récit, le roman, la spiritualité et l’écriture elle-même. Parmi ses ouvrages les plus connus figurent An American Childhood, The Writing Life, The Living et The Maytrees.

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Professeure à l’université Wesleyan pendant plus de vingt ans, elle avait pris sa retraite en 2002. Barack Obama lui a remis en 2015 la National Humanities Medal pour l’ensemble de son œuvre et ses réflexions sur la vie humaine et la nature.

Annie Dillard laisse une fille, Cody Rose. Son troisième époux, le biographe Robert D. Richardson, est mort en 2020.