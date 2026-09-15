Rato Mobio Venance, claviériste fondateur de Bozambo, meurt en France

Le musicien ivoirien Rato Mobio Venance, pianiste, organiste, claviériste et compositeur, est mort dimanche 13 septembre 2026 en France. Le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie a annoncé sa disparition mardi 15 septembre.

Abou Mobio Venance, son nom à l’état civil, avait participé en 1973 à la fondation du groupe Bozambo, aux côtés notamment de Jimmy Hyacinthe et Georges Ouédraogo. L’institution ivoirienne le présente comme l’un des artisans du rayonnement de la musique ivoirienne et africaine.

Au sein de Bozambo, l’artiste a contribué à plusieurs œuvres citées dans l’hommage officiel, parmi lesquelles « Ayilokon », « Kato Kato », « N’te » et « Viva Bozambo ». Son parcours associait composition et maîtrise de plusieurs claviers.

L’annonce du ministère a été relayée séparément mardi par L’Avenir et le Journal d’Abidjan. Les deux médias ivoiriens rappellent la place occupée par Rato Mobio Venance dans la musique afro-antillaise des années 1970.

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La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a adressé ses condoléances à la famille du musicien, à ses proches ainsi qu’à la communauté artistique et culturelle.