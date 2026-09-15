Tom Cruise reconnaît être « intense » sur les tournages

Tom Cruise reconnaît sans détour son tempérament « intense » sur les tournages. Dans un rare entretien publié mardi 15 septembre 2026 par GQ, l’acteur explique qu’il prévient ses nouveaux partenaires de ses exigences avant même que les caméras commencent à tourner.

À 64 ans, la star de Mission: Impossible ne cherche pas à démentir sa réputation de perfectionniste. Il affirme travailler dur, attendre beaucoup de ses collaborateurs et annoncer clairement la couleur à ceux qui rejoignent ses projets.

« Les rumeurs sont vraies », leur dit-il, selon ses propos rapportés par GQ. Tom Cruise ajoute qu’il promet d’arriver avant eux sur le plateau, tout en leur demandant quelle expérience ils souhaitent vivre pendant la production.

L’acteur présente cette intensité comme une responsabilité envers l’ensemble des équipes. Il souligne que les films sont préparés longtemps avant le premier jour de tournage, avec des scénarios, des plans de travail et un apprentissage permanent.

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Tom Cruise assure que ce trait de caractère ne date pas de sa célébrité. Déjà enfant, raconte-t-il, son entourage le trouvait particulièrement intense. Une remarque qu’il dit accueillir aujourd’hui avec humour, sans renier son besoin de comprendre et de maîtriser les sujets qui l’intéressent.

Cette franchise intervient alors que l’acteur prépare la sortie de Digger, la comédie noire d’Alejandro González Iñárritu. Il y incarne Digger Rockwell, un magnat du pétrole excentrique confronté aux conséquences d’une catastrophe qu’il a lui-même provoquée.

Le rôle marque son premier personnage principal dans un film original, hors franchise, depuis près de dix ans. Tom Cruise le décrit comme le défi d’interprétation le plus exigeant de sa carrière. Digger doit sortir en salles le 2 octobre 2026.