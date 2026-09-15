Macklemore écarté : Ed Sheeran assure que ce n’était pas sa décision

Ed Sheeran assure ne pas avoir décidé d’écarter Macklemore des dernières dates américaines de sa tournée Loop. Dans un message publié mardi 15 septembre 2026, le chanteur britannique attribue cette décision au promoteur et aux salles qui menaçaient, selon lui, d’annuler les concerts.

Cette prise de parole intervient au lendemain de l’annonce du retrait de Macklemore. Le rappeur américain avait expliqué que cette éviction faisait suite à ses déclarations en faveur des Palestiniens lors de concerts donnés les 4 et 5 septembre au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Ed Sheeran affirme que plusieurs enceintes prévues sur la suite de la tournée ont refusé d’accueillir Macklemore. Il dit avoir discuté pendant une semaine avec leurs responsables, le promoteur Messina Touring Group, des militants des deux camps et Robert Kraft, propriétaire du Gillette Stadium.

« Le retrait de Macklemore était la décision du promoteur, pas la mienne », écrit-il. Il précise que le contrat du rappeur avait été signé avec le promoteur et non directement avec lui.

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Messina Touring Group avait déjà indiqué que plusieurs salles n’autoriseraient pas la tenue des concerts si Macklemore restait programmé. Le groupe assurait avoir retiré l’artiste après des discussions avec les différentes parties, afin d’éviter l’annulation de plusieurs dates et ses conséquences pour le public et les équipes.

Dans sa propre déclaration, Macklemore avait évoqué des conversations « difficiles » mais respectueuses avec Ed Sheeran. Il maintient que son soutien aux Palestiniens et son appel à une « Palestine libre » sont au cœur du désaccord. Les organisateurs et Robert Kraft ont, de leur côté, invoqué la façon dont une partie du message avait été présentée et des préoccupations liées à l’antisémitisme.

Ed Sheeran dit respecter le droit de Macklemore à choisir son répertoire et sa manière de défendre ses convictions. Il explique toutefois préférer ne pas transformer ses concerts en tribunes politiques, tout en affirmant avoir des opinions personnelles sur le conflit.

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Bénin Web TV avait rapporté lundi l’éviction de Macklemore des huit dernières premières parties. La nouvelle déclaration d’Ed Sheeran ne modifie pas ce retrait, mais conteste qu’il en ait été le décideur.