Rania de Jordanie en jupe en velours et col roulé blanc en Turquie

En visite en Turquie en compagnie du roi Abdallah, la reine Rania s’est rendue au palais de Dolmabahçe, où le couple a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse Emine Erdogan. La souveraine a publié des images de cette étape sur son compte Instagram le samedi 7 février.

Sur les photographies partagées, Rania porte un pull à col roulé blanc associé à une jupe midi en velours vert foncé, travaillée en drapé et nouée sur un côté.

Elle complète sa tenue par des escarpins blancs à brides, un sac Fendi Peekaboo de teinte vert olive rappelant la jupe, un long manteau vert sapin à coupe ajustée avec une boutonnière décalée, ainsi qu’une paire de lunettes de soleil.

Rania de Jordanie et la princesse Salma, tenues coordonnées lors d’un road-trip dans le désert

Le 7 janvier, lors d’une escapade dans le désert de Wadi Rum, dans le sud de la Jordanie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la reine et sa fille Salma portaient des tenues assorties.

Pour cette sortie, Rania arborait un pantalon cargo noir, un haut bordeaux près du corps à manches trois quarts, des boots en cuir à semelles épaisses et un keffieh rouge et blanc, foulard traditionnel utile pour se protéger du soleil et de la poussière.

La princesse Salma, âgée de 25 ans, était vêtue d’un pantalon cargo gris taupe, d’un hoodie blanc et du même keffieh.