Rama X : après des années de débauche, le roi de Thaïlande se fait discret

Le Daily Mail rapporte que le roi de Thaïlande, Rama X, aurait adopté un comportement plus réservé et s’est en grande partie tenu à l’écart de la vie publique récemment.

Sa mère, la reine Sirikit, est décédée le 24 octobre dernier ; depuis cet événement, le souverain de 73 ans apparaît en deuil. Quelques semaines après le décès, il avait été observé sombre lors d’une visite d’État en Chine. Le 1er février, il a également participé à des cérémonies religieuses marquant le centième jour suivant la disparition de sa mère.

La princesse Bajrakitiyabha Mahidol, sa fille aînée, est plongée dans le coma depuis plus de trois ans après un malaise survenu en décembre 2022 lors d’un entraînement avec des chiens. En août, le palais a indiqué qu’elle bénéficiait de soins « continus » visant à stabiliser sa tension artérielle en raison d’une grave infection. Le Daily Mail précise par ailleurs que, hors cérémonies officielles, le roi aurait eu très peu de contacts avec l’extérieur.

Rama X : incidents et polémiques antérieurs

Au cours de sa vie publique, Rama X a fait l’objet de plusieurs épisodes controversés. En 1997, il a acheté un chien sur un marché de Bangkok, nommé Foo Foo, puis l’a désigné à un poste honorifique au sein de l’armée de l’air.

Durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, il aurait séjourné au Grand Hotel Sonnenbichl, dans le sud de l’Allemagne, entouré d’un groupe décrit comme un « harem » de « soldats sexuels ». Par ailleurs, il aurait fait incarcérer sa maîtresse à la prison de haute sécurité de Bang Kwang, à Bangkok, pour l’avoir contrarié lui et son épouse ; elle a été libérée quelques mois plus tard et l’aurait rejoint en Allemagne en septembre 2020.