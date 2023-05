Racisme: Vinicius Jr fait trembler la Liga

-Publicité-

Victime d’insultes racistes lors du match entre le Real Madrid et Valence à Mestalla ce dimanche soir, Vinicius Jr a pondu un message assassin sur les réseaux qui a créé une véritable secousse en Liga depuis hier soir.

Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Valence, à l’occasion de la 35e journée du championnat espagnol. Si les Merengue ont perdu la rencontre sur le score de 0-1, la défaite a été totalement reléguée au second plan. La raison: Vinicius Jr a été une nouvelle fois la cible d’insultes racistes tout au long de la rencontre. D’ailleurs, les esprits se sont échaudés à de multiples reprises et le brésilien a même reçu un carton rouge en fin de match dans une bagarre générale. Faisant souvent preuve de retenue après ce genre d’attaque, Vini a décidé cette fois-ci de dégainer et il a ciblé directement la Liga.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l’ailier brésilien a atomisé le championnat dans lequel il évolue. «Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes.

Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici», a ainsi déclaré le joueur.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Les propos de Vinícius ont fait écho

Dans cette situation, disons-le, lamentable pour l’image de la Liga, Vinicius a reçu de nombreux messages de soutien. Son entraîneur, Carlo Ancelotti a d’abord tapé du poing sur la table après la rencontre à valence. «Je pense que ce qui est arrivé est plus important qu’une défaite, vous ne pensez pas ? Je suis très calme, mais ce qui s’est passé aujourd’hui ne devrait pas arriver. Qu’un stade crie « singe » à un joueur et qu’un entraîneur songe à le retirer pour ça… Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ligue», a lâché l’italien visiblement excédé.

Le brésilien a également reçu du soutien de la part de plusieurs superstars du football, notamment Kylian Mbappé, qui a posté sur Instagram: « Tu n’es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons. » D’autres joueurs du PSG comme Neymar et Achraf Hakimi ont également posté la photo du joueur pour l’accompagner dans ces moments. A noter également les messages de plusieurs coéquipiers de Vini au Real Madrid, notamment Rodrygo, Tchouameni, Camavinga ou encore Rüdiger.

🚨‼️ Mbappé apoya a Vini tras los insultos racistas. pic.twitter.com/FstfTP7yhN — madridistaReal (@RMadridistaReal) May 21, 2023

En dehors du monde du football, le président du Brésil, Lula, a également posté un long message sur ses réseaux sociaux dans lequel il défend son compatriote, tout en interpellant les instances dirigeantes du football. « Je voulais faire un geste de solidarité pour Vinicius, un jeune homme qui est certainement le meilleur joueur du Real Madrid, et qui subit des offenses à répétition. J’espère que la FIFA et d’autres entités prendront des mesures pour empêcher le racisme de s’emparer du football.», a-t-il posté. Autant dire que la Ligue espagnole se retrouve sérieusement au cœur de la tempête.

