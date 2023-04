Racisme: Kylian Mbappé apporte son soutien à Romelu Lukaku

Dans un message posté en Story de son compte Instagram, Kylian Mbappé a apporté son soutien à Romelu Lukaku victime d’insultes racistes ce mardi soir en Italie.

Romelu Lukaku a été victime d’insultes racistes de la part des supporters Turinois ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de Coupe d’Italie, entre l’Inter MIlan et la Juventus (1-1). Auteur du but égalisateur des siens, le Belge a laissé éclater sa joie en allant célébrer devant les supporters turinois, le doigt devant la bouche, ce qui lui a valu des insultes et cris racistes. Après le club Lombard qui a publié un communiqué pour soutenir son joueur et condamnés ces insultes, c’est au tour de Kylian Mbappé de monter au créneau pour apporter son soutien à l’attaquant belge.

«2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. All against racism», a commenté l’attaquant du PSG en story Instagram, avec des emojis exprimant sa colère et sa détresse face à la situation. Pour rappel, après l’Euro 2021, Kylian Mbappé a également été la cible de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le natif de Bondy comprend donc parfaitement ce que traverse son collègue Romelu Lukaku.

Kylian Mbappé apporte son soutien à Lukaku sur Instagram 🙏 pic.twitter.com/Uq6VBgsJe6 — BeFootball (@_BeFootball) April 5, 2023