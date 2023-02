Racisme en Tunisie: le Mali communique

Le Mali a annoncé ce mardi, avoir pris des dispositions pour renforcer la protection et l’assistance de ses citoyens vivants en Tunisie, où, des actes racistes ont été enregistrés à l’encontre des citoyens d’Afrique subsahariens.

Le président tunisien Kaïs Saïed, a soutenu mardi 21 février, que les migrants subsahariens “étaient source de crime et de délinquance”. Cette déclaration du président tunisien suscite l’indignation et des réactions.

Dans un communiqué ce mardi, le gouvernement malien a dit suivre avec une grande attention l’évolution de la situation des compatriotes résidents en Tunisie. L’Etat malien déclare avoir pris des dispositions pour renforcer la protection et l’assistance à ses compatriotes en collaboration avec son Ambassade à Tunis et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

« Le Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine invite tous nos compatriotes en Tunisie à garder le calme et à adopter les attitudes indispensables à leur sécurité », souligne le communiqué, précisant que le ministre se fera le devoir d’informer l’opinion nationale au fur et à mesure de l’évolution de la situation et appelle ses compatriotes à redoubler de vigilance.