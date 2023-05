Racisme en Liga: vers un départ de Vinicius Jr du Real Madrid?

-Publicité-

Selon les informations de ESPN Brasil, l’entourage de Vinicius Jr l’inciterait déjà à partir du Real Madrid et de la Liga. Vini et ses proches sont excédés par les actes de racisme qui se multiplient à l’encontre du joueur.

La soirée d’hier à Valence fut empreinte de tristesse. Pour Vinicius Junior, pour la Liga et pour le football dans son ensemble. Vinicius Jr a une fois de plus été visé par des insultes racistes, ce dimanche soir, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Valence. Une triste soirée pour la Liga, le football dans son ensemble et particulièrement pour le joueur, qui n’a pas cette fois-ci hésité à tacler la Ligue espagnole. L’ancien joueur de Flamengo est même excédé par la répétition de ses attaques et pourrait prendre une décision drastique pour son avenir.

En effet, selon les informations d’ESPN Brasil, l’entourage du joueur aurait déjà encouragé Vinicius à quitter le Real Madrid et la Liga. Cette possibilité lui aurait été présentée, et selon le média brésilien, il serait proche de la rupture. Pour l’instant, le prodige brésilien n’exprime pas nécessairement le désir de partir et veut que la situation se calme avant de prendre une décision. Cependant, il est compréhensible que cette hypothèse reste dans un coin de sa tête et prendra de l’importance si de tels événements se reproduisent à l’avenir.

- Publicité-

Quelle destination pour Vinicius en cas de départ du Real Madrid?

Avant les incidents racistes survenus à Valence ce week-end, l’agent de Vinicius Jr s’était déjà exprimé sur l’avenir de son poulain. Et il a confié que Vini ne quitterait le Real Madrid que pour la Premier League. « Dans le football, il y a des choses que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir arriver. Je dirai seulement que si un jour il quitte le Real Madrid, il ira en Premier League, cela n’aurait aucun sens pour lui d’aller ailleurs« , avait-il tranché dans les colonnes du Telegraph.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid, Vinicius Jr est estimé à 120 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant totalement dans les moyens des cadors du championnat anglais. Toutefois, il est difficile d’imaginer Florentino Perez laisser partir aussi facilement sa pépite.

Articles similaires