Racisme en Liga: la passe d’armes entre Vinicius Jr et Javier Tebas

Dans des messages visés sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr et le président et de la Liga, Javier Tebas, se sont allumés suite à l’affaire de racisme subi par le brésilien contre Valence ce dimanche.

Vinicius Jr a malheureusement été confronté à une terrible réalité tout au long de cette saison. Une fois de plus, lors du match contre Valence ce dimanche, l’attaquant brésilien a été victime d’insultes racistes. Ces incidents odieux ont conduit à l’interruption de la rencontre. Naturellement indigné, le joueur âgé de 22 s’est lâché contre la ligue espagnole après la rencontre, en déclarant que « le racisme est quelque chose de banal en Liga« .

Des propos qui ont visiblement dérangé le président de la Liga, Javier Tebas, qui a préféré s’en prendre à Vini plutôt que de trouver un moyen pour calmer la polémique qui enfle en Espagne. «Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu’il est et ce que peut faire La Ligue en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées. Avant de critiquer et d’insulter la Ligue, vous devez vous informer correctement, Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble.», a-t-il posté sur Twitter.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

Vinicius Jr démolit Tebas

Décidé à régler ses comptes, l’attaquant du Real Madrid n’a pas tardé à répondre à Tebas toujours sur Twitter. « Une fois de plus, au lieu de critiquer les racistes, le président de LaLiga apparaît sur les médias sociaux pour m’attaquer. Vous avez beau parler et faire semblant de ne pas lire, l’image de votre ligue est ébranlée. Regardez les réponses à ses posts et laissez-vous surprendre… Vous abstenir ne fait que vous mettre au même niveau que les racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions. Le hashtag ne m’émeut pas. » La guerre est déclarée et Vinicius Jr ne semble plus vouloir éviter le combat.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa…



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

