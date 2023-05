Racisme: Demba Ba réagit à l’affaire Vinicius et fait une demande au Brésilien

-Publicité-

Les messages de soutien à Vinicius Junior, cible d’insultes racistes ce weekend en Liga, affluent de partout. Dernier à réagir, l’ancien attaquant sénégalais, Demba Ba, qui a fait une importante demande au milieu de terrain du Real Madrid.

Vinicius Junior en avait visiblement ras-le-bol. Ciblé par des injures à caractère raciste dimanche lors de la victoire de Valence face au Real Madrid (1-0), le milieu de terrain, qui a été expulsé lors des dernières minutes de la rencontre, a déversé sa colère sur les réseaux sociaux. Dans un long post sur Twitter, le Brésilien a attaqué les supporters de Valence et la Liga, fustigeant au passage leur manque de respect envers sa personne.

« Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde« , a notamment pesté Vinicius sur le réseau social.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici », a-t-il ajouté.

La demande de Demba Ba à Vinicius

Une sortie appuyée par un certain Demba Ba qui a soutenu la star auriverde. Sur ses comptes sociaux, l’ancien attaquant de Chelsea et du Sénégal a appelé les joueurs à prendre leurs responsabilités en cas d’attaque de ce genre. « Si les joueurs et le personnel veulent arrêter un match de football, aucun arbitre sur terre ne peut l’empêcher. Il suffit de le faire. Courage Vinicius Junior. Prends tes responsabilités jeune frère », a notamment posté l’ancien de Chelsea sur Twitter.

Pour rappel, Demba Ba avait demandé à ses coéquipiers d’arrêter de jouer lors de la rencontre en Ligue des champions contre le PSG en 2020, suite aux propos discriminants tenus par l’arbitre assistant.

