R Kelly a couché avec moi « des centaines de fois » entre 15 et 18 ans, une plaignante enfonce le chanteur

Une femme faisant partie intégrante du deuxième procès fédéral de R. Kelly a témoigné qu’il avait eu des relations charnelles avec elle avant qu’elle n’ait 18 ans.

R. Kelly a été condamné à 30 ans de prison le 29 juin après avoir été reconnu coupable de racket et de trafic s&xuel à New York. C’est juste au moment où le chanteur doit faire face à un autre procès à Chicago pour 13 chefs d’accusation, dont la pédopornographie, l’entrave à la justice et l’incitation de mineurs à des activités s&xuelles.

Les déclarations liminaires ont débuté lors du procès de R. Kelly devant le tribunal fédéral de Chicago le 17 août. Selon Chicago Suntimes, un témoin qui a maintenant 37 ans et a utilisé le pseudonyme « Jane » a déclaré que R. Kelly avait eu des relations s&xuelles avec elle « des centaines de fois » avant qu’elle n’ait 18 ans.

Au tribunal jeudi, elle a déclaré que le contact inapproprié avec Kelly avait commencé lorsqu’elle avait 13 ans. Les avocats de Kelly avaient insisté sur le fait que le chanteur assiégé n’était pas « un monstre » et méritait un procès équitable. Les procureurs ont allégué que Kelly avait fait au moins quatre vidéos avec Jane, dont certaines parties seront montrées aux jurés.

Jane a témoigné que Kelly avait eu des relations séxuelles avec elle « d’innombrables fois » à partir de l’âge de 15 ans. Les jurés ont montré des photos d’elle au lycée pour illustrer à quel point elle apparaissait jeune à l’époque. Dans un témoignage de deux heures, Jane a décrit un certain nombre de rencontres s&xuelles que Kelly aurait enregistrées.

Dans une vidéo, Kelly a semblé lui remettre de l’argent. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Jane a répondu que Kelly croyait que, si elle était arrêtée pour une raison quelconque, il prétendrait qu’elle était une prostituée.

Deux des anciens employés de Kelly font également face à des accusations dans ce procès. Derrel McDavid, son ancien chef d’entreprise, est accusé d’avoir aidé Kelly à arranger le procès de 2008 tandis que Milton Brown est accusé d’avoir reçu de la pornographie juvénile. Les deux hommes ont plaidé non coupable.