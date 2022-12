« Qu’on finisse cette rencontre du mardi avec de très bonnes annonces », Noël Chadaré à l’attention de Talon 

Le secrétaire général de la Confédération des Organisation Syndicales Indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré sera au rendez-vous de ce mardi avec le président Patrice Talon. Il rêve quitter cette rencontre avec de très bonnes annonces.

Demain Mardi 6 Décembre 2022, le président Patrice Talon va échanger avec les responsables des confédérations syndicales. La revalorisation des salaires des travailleurs sera au menu des échanges. Noël Chadaré nourrit beaucoup d’espoir pour cette rencontre.

L’objectif de cette rencontre, une initiation du chef de l’Etat est de faire le point sur la question relative à la revalorisation des salaires qui fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis que le gouvernement a fait cette annonce. Sur Fraternité FM; Noël Chadaré a partagé ses attentes de cette rencontre d’échanges avec le président de la République.

Comme souhait, le secrétaire général de la Cosi-Bénin veut que cette rencontre soit la dernière. « Concrètement, à cette rencontre du Chef de l’Etat, je souhaite que ce soit la fin de ce feuilleton, qui n’est pas très bon pour nous les travailleurs parce qu’on a dit qu’en décembre 2021 le Chef de l’État a dit qu’il allait revaloriser. On a attendu pendant longtemps finalement en avril on nous a appelé et on pensait que ce serait la fin et qu’on aurait des propositions concrètes, ça n’a pas été le cas« , a déploré le responsable syndical.

« On a parlé ensuite du mois de novembre, le mois de novembre arrive les gens attendent, ils n’ont pas eu ce qu’ils attendaient. On est en décembre et donc on espère simplement que ce sera la fin de cette attente aussi longue, qui use et qui fait que les travailleurs désespèrent parce que tous les jours, les prix augmentent mais eux ils gagnent un salaire qui ne permet pas de faire face à leurs conditions de vie« , a fait savoir Noël Chadaré.

Le responsable syndical souhaite que la date du 6 décembre soit une date mémorable pour les travailleurs parce qu’il souhaite sortir de la rencontre de demain avec de très bonnes annonces. En dehors de l’organisation syndicale de Noël Chadaré, seront présents à cette rencontre avec le président Patrice Talon, Anselme Amoussou de la Csa-Bénin, Kassa Mampo de la Cstb, Appolinaire Afféwé de l’Unstb.